Chiar daca pandemia de COVID-19 a generat probleme serioase in domeniul construcțiilor, in intreaga lume, 2021 primește o gama interesanta de cladiri noi, informeaza CNN.Proiectate cu ani in urma, structurile sunt in concordanța cu spiritul civic generos și durabil al celei mai bune arhitecturi contemporane din lume. De la muzee la locuri pentru spectacole, iata care sunt cele mai așteptate cladiri care se vor deschide sau se vor finaliza in 2021:Far Rockaway Library, New York Aceasta biblioteca publica din cartierul Far Rockaway, Queens, New York, va inlocui o biblioteca mica, dar populara. Cu…