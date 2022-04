Stiri pe aceeasi tema

- Vera Zvonareva (37 de ani, 117 WTA) a fost eliminata in turul trei al turneului WTA de la Miami, scor 1-6, 4-6, de americanca Danielle Collins (28 ani, 11 WTA), insa a facut un gest curajos impotriva razboiului din Ucraina prin care le-a caștigat admirația fanilor. ...

- Ucraina nu va putea indeplini ultimatumul Federației Ruse, deoarece pentru a-l indeplini este necesar sa se distruga complet poporul ucrainean. Asta a precizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat presei europene. Un extras din care a fost publicat de presa ucaineana,…

- Stakhovsky l-a invins pe Roger Federer la Wimbledon in 2013.„M-am nascut aici, bunicii mei sunt ingropați aici. Și mi-aș dori sa am o istorie pe care sa o povestesc copiilor mei. Daca aș sta acasa și Ucraina ar eșua, atunci nu ar exista Ucraina, nici macar in carțile de istorie” el a spus.„Minciunile…

- Cu ținuta ei, prima doamna a SUA și-a afirmat solidaritatea fața de Ucraina, in cadrul unui discurs rostit de soțul ei, Joe Biden, la Washington, pe 1 martie. La 1 martie 2022, președintele Joe Biden a avut o intalnire cu Camera Reprezentanților și Senatul de la Washington privind starea Națiunii....…

- Dupa ce Vladimir Putin a atacat Ucraina, iar oamenii nu mai puteau trai in liniște, aceștia au decis sa plece și sa vina spre țarile in care se pot simți in siguranța. Un milion de ucraineni au plecat din țara lor, intr-o singura saptamana. ONU cere ca Rusia sa inceteze utilizarea forțelor impotriva…

- Anastasia Pavlyuchenkova a postat pe contul personal de Twitter un mesaj in care se declara impotriva razboiului din Ucraina. Semifinalista la Roland Garros 2021 și locul 13 in ierarhia WTA, sportiva rusoaica spune ca "ambitiile personale" nu pot justifica violenta.

- Japonia a anuntat vineri sanctiuni suplimentare impotriva Moscovei pentru invazia din Ucraina, vizand sectorul financiar si exporturile de componente electronice spre Rusia, care a condamnat imediat aceste masuri, informeaza AFP. "Vom avea un raspuns puternic", a reactionat ambasadorul Rusiei, Mihail…

- Presedintele Joe Biden a declarat, marti seara, ca SUA sunt pregatite pentru orice in criza ucraineana. Desi privilegiaza calea diplomatiei, liderul de la Casa Alba a afirmat ca SUA sunt pregatite sa raspunda decisiv la un eventual atac al Rusiei asupra Ucraina, "care este inca o posibilitate foarte…