Stiri pe aceeasi tema

- Noua ambasadoare a SUA in Germania a acuzat luni China ca ii ia partea lui Vladimir Putin in conflictul cu Ucraina, in timp ce Beijingul refuza sa condamne Rusia dupa declansarea ofensivei sale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Numerosi deputati si oficiali guvernamentali israelieni au criticat comparatiile presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu Holocaustul, dupa discursul rostit in Knesset, prin videoconferinta, de liderul de la Kiev. Zelenski are și el radacini evreiești. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu, a convocat 26 de jucatori pentru meciurile amicale pe care Romania le va sustine luna aceasta cu Grecia si Israel, potrivit site-ului FRF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania va disputa doua partide amicale in luna martie, cu Grecia, la 25 martie, si cu Israel, in 29 martie. Pentru cele doua partide, selectionerul Edward Iordanescu a trimis 24 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cuburi din afara Romaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, duminica, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Aris, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Greciei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Forta Dreptei a dobandit personalitate juridica, fiind admisa cererea de inregistrare a partidului, au anuntat, joi, liderii formatiunii politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Fotbalistul echipei Atromitos, Denis Alibec, a inscris un gol in meciul incheiat la egalitate, scor 2-2, in fata formatiei OFI Creta, in etapa a XXII-a a campionatului Greciei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Au fost momente tensionate in ședința de miercuri a guvernului. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Ciuca l-a certat pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, pentru ca acesta i-a criticat public pe miniștrii Rafila și Budai pentru ca ministerele Sanatații și Muncii…