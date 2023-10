Stiri pe aceeasi tema

- Au disparut vrajitoarele și Spider-Man. Cei doi copii ai Secretarului de stat american, Antony Blinken, au ales o varianta de costumație pentru Halloween, in ton cu vremurile și agenda politica a tatalui lor, scrie gandul.ro .

- Copiii secretarului de stat american Antony Blinken s-au costumat de Halloween in președintele ucrainean Volodimir Zelenski și au mers la președintele SUA Joe Biden. Imaginile cu cei doi copii s-au viralizat pe rețelele sociale. „Copiii secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, s-au imbracat ieri…

- Oficialii americani au ințeles ca ceea ce au reușit sa faca in cazul Ucrainei - construirea unei coaliții de sprijin internațional - va fi imposibil de realizat in cazul Israelului, scrie New York Times.La trei zile dupa ce teroriștii Hamas au ucis peste 1.400 de oameni, pe 7 octombrie, președintele…

- Un reprezentant al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a descris joi, 19 octombrie, criza umanitara din Fașia Gaza ca fiind "ingrozitoare" și "catastrofala", relateaza Sky News.Familiile au ajuns sa bea apa de mare, ceea ce le expune inclusiv la riscul "de moarte pentru copii", a declarat…

- Israelul promite sa elimine Hamas intr-un atac necrutator asupra Fasiei Gaza, dar nu are in vedere un final de joc evident si nici un plan clar de guvernare a enclavei palestiniene devastate, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, comenteaza News.ro. Avand numele de cod ”Operatiunea Sabiile de fier”,…

- Israelul promite sa elimine Hamas intr-un atac necrutator asupra Fasiei Gaza, dar nu are in vedere un final de joc evident si nici un plan clar de guvernare a enclavei palestiniene devastate, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, comenteaza Reuters. Avand numele de cod „Operatiunea Sabiile de fier”,…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat miercuri, 11 octombrie, ca nu este posibila pacea in Orientul Mijlociu fara aparitia unui stat palestinian independent alaturi de Israel, relateaza Reuters . Cele mai recente violente – care au izbucnit dupa ce militantii Hamas au atacat Israelul la sfarsitul…

- Antony Blinken spune ca epoca post-Razboi Rece s-a incheiat odata cu invazia rusa in Ucraina. Secretarul american de stat a revendicat rolul de leadership al SUA in lume in perioada care urmeaza. Pentru a castiga „increderea” altor tari, acest rol trebuie exercitat insa cu „modestie”, consemneaza…