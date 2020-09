Stiri pe aceeasi tema

- Antonia Iacobescu isi reinnoieste declaratiile de dragoste pentru Alex Velea. Desi formeaza un cuplu de 8 ani, cantareata se lupta si acum cu divortul de italianul Vincenzo Castellano, cu care are un copil.

- Nicole Cherry este mai fericita ca oricand. Are doar 21 de ani, dar are tot ce ii trebuie. Parinții și sora o susțin necondiționat, are alaturi un barbat care o iubește, are parte numai de impliniri in cariera, este o tanara implinita.

- Mario Fresh a implinit 21 de ani pe 10 august, iar iubita sa, Alexia Eram, i-a facut o neașteptata și siropoasa declarație de dragoste. Mario Fresh, pe numele din buletin, Mario Galațanu, și fiica Andreei Esca, Alexia Eram, in varsta de 19 ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani: „Patru…

- Wrestlingul, un sport in care televiziunile "pompeaza" sume importante de bani, este zguduit de un nou scandal. Multipla campioana din wrestling, Kelly Klein, sustine ca a fost violata la varsta de 18 ani, la inceputul carierei sale, dar la acel moment nu a avut curajul sa dezvaluie acel episod,…