Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, dupa remiza, scor 2-2, cu FC Viitorul, ca rezultatul este echitabil, chiar daca formatia sa a controlat jocul si ca punctul obtinut este unul echitabil.

"Am avut cateva situatii de a marca la inceput, dar am primit un gol din penalti. Apoi am increcat sa punem mai multa presiune pe adversar, am controlat jocul, am reusit sa marcam si chiar sa conducem, dar am primit al doilea gol prea repede si am fost egalati. Pe final, am incercat sa marcam, insa adversarul s-a aparat destul de bine si nu am mai reusit sa inscriem, desi ne-am creat cateva…