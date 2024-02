Sportiva romana Antoanela Manac s-a clasat pe locul al treilea la concursul de triatlon Africa Triathlon Cup Troutbeck, desfasurat, sambata, in Zimbabwe, potrivit Agerpres.

Manac, aflata pe locul 170 in lume inaintea competitiei, a fost cronometrata cu timpul de 01 h 15 min 46 sec, dupa ce a inotat 750 metri in 10 min 41 sec, a fost inregistrata in 42 min 23 sec pe 20,33 km la ciclism si a alergat 5 km in 21 min 19 sec.

Victoria a revenit irlandezei Elizabeth Carr, intr-o ora 12 min 07 sec, urmata de olandeza Marit van den Berg, in 01 h 14 min 31 sec.

La Troutbeck, in concursul…