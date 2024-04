Stiri pe aceeasi tema

- De doar doua victorii in 2024 a avut nevoie Viitorul Pandurii Targu Jiu ca sa se salveze matematic de la retrogradare. Dupa ce pierduse primele cinci jocuri din acest an, echipa gorjeana a reușit doua victorii consecutive in play-out, prin care si-a asigurat, din punct de vedere sportiv, menținerea…

- Chindia Targoviște S-A INTORS ACASA cu victorie in primul meci din play-out-ul Ligii 2,CS Tunari - Chindia Targoviște 2-3 The post Chindia Targoviște S-A INTORS ACASA cu victorie in primul meci din play-out-ul Ligii 2,CS Tunari – Chindia Targoviște 2-3 first appeared on Partener TV .

- Chindia Targoviște și-a aflat, marți, programul din play-out-ul Ligii a 2-a. Formația dambovițeana se afla in Grupa B a play-out-ului alaturi de CSA Steaua București, Concordia Chiajna, Viitorul Pandurii Targu Jiu, CSM Slatina, Progresul Spartac și CS Tunari. Sorții au decis ca roș-albaștrii sa inceapa…

- CS Minaur Baia Mare a invins marți, 19 martie, pe teren propriu, formația CSM București, scor 27-23 (12-12), intr-un joc contand pentru etapa a 20-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. A fost un meci extrem de strans, cu CSM București avand parca un plus in teren, cat și pe tabela, dar asta pana…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FC Sevilla, in etapa a 26-a din La Liga, informeaza news.ro. Madrilenii au marcat in minutul 10, prin Lucas Vazquez, dar golul a fost aulat de VAR. In partea secunda Valverde a lovit bara (min. 49), iar Luka…

- Ana Bogdan, favorita 8 la Transylvania Open, s-a calificat in semifinale dupa un meci intens și dramatic cu olandeza Arantxa Rus, principala favorita. Ana a plans pe teren dupa meci și la conferința de presa a venit la fel de emoționata, spunand ca niciodata nu a avut parte de o susținere atat de mare…

- Oțelul a invins astazi FCU Craiova, scor 1-0, prin golul lui Bodișteanu (64). Victoria este a doua din acest sezon pe teren propriu pentru galațeni și vine dupa 134 de zile, de la succesul cu Dinamo, la același scor.

- Al doilea meci pentru Farul Constanta in 2024 in Superliga, a doua victorie, 1 0 pe teren propriu vineri, 26 ianuarie 2024, cu FCU 1948 Craiova, in etapa a 23 a.Unicul gol al meciului a fost marcat de Ronaldo Deaconu, in minutul 9.Farul a aratat si pe teren propriu forma excelenta din acest an si a…