Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi au tratat in ultima perioada doua cazuri grave, un barbat intoxicat cu etilenglicol si un alt barbat care prezenta infectie cu leptospiroza, data cel mai adesea de sobolani. Primul caz este al unui barbat in varsta de 43 de ani dintr-o comuna din apropierea Barladului care a ajuns in coma la spital dupa ce ar fi consumat un litru de vin, medicii banuind ca este vorba despre o intoxicatie cu etileng (...)