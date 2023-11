Antibioticele, o ”armă cu două tăișuri” Conf.univ. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș” din București, spune ca antibioticele pot fi ”o arma cu doua taișuri”. ”Antibioticul nu este un panaceu universal. Este o substanța cu indicație certa, clara, data de medic și in aceste condiții poate fi salvatoare de vieți. Dar, daca trecem de un anumit prag, antibioticele pot sa ne omoare”. La indicația medicului Daca sunt folosite in mod necorespunzator, abuziv, antibioticele pot genera apariția unor bacterii rezistente. Iar aceste bacterii rezistente determina boli pentru care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

