7 lucruri interesante despre Formula 1 Formula 1 se mandrește cu o baza de simpatizanți masiva la nivel global, cu milioane de fani care urmaresc cursele, participa la evenimente și se implica in social media. Este unul dintre cele mai urmarite sporturi cu motor din intreaga lume, iar febra Formulei 1 acapareaza tot mai mult public pasionat. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

- ATENȚIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Ziua de 1 mai va ramane mereu o zi de doliu pentru fanii Formulei 1 și ai motorsportului in general. In aceasta zi simbolica pentru restul lumii și-a pierdut viața Ayrton Senna, in timpul Marelui Premiu din San Marino, pe circuitul Imola din Italia. Tragicul…

- Din horoscopul zilei de duminica, 14 aprilie 2024, aflam ca nativii zodiacului vor trai lucruri interesante, la care nu se așteapta. Sunt si unii care fac planuri de nunta. Se anunta castiguri financiare pe parcursul zilei. Horoscop pentru zodia Berbec Vei cheltui mai mult decat te aștepți. Atenție,…

- Giedo Van der Garde (38 de ani), fost pilot Caterham, l-a facut praf pe Fernando Alonso (Aston Martin) pentru accidentul pe care i l-a cauzat lui George Russell in ultimul tur al cursei Marelui Premiu de Formula 1 de la Melbourne (Australia). Fernando Alonso a terminat pe locul 6 in MP al Australiei,…

- Theo Rose și Anghel Damian traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de doi ani și au impreuna un baiat, pe Sasha. Aceștia au acordat recent un interviu, unde și-au deschis sufletul și au vorbit despre planurile sale de viitor.Invitați recent in podcastul moderat de Mihai Morar, Theo Rose și…

- Formula 1 va avea un nou Safety Car incepand cu Marele Premiu al Arabiei Saudite. Mai exact, este vorba despre noul Aston Martin Vantage facelift, care va fi prezent la anumite etape din acest sezon. Inca din 2021, Safety Car-ul Formulei 1 alterneaza intre Mercedes-AMG GT Black Series și Aston Martin…

- Antena 1 va fi gazda Formulei 1 in Romania pentru urmatorii 3 ani, devenind principalul hub pentru acest sport in țara. Cel mai spectaculos sezon din istoria legendara a Formulei 1 va cuprinde 24 de curse și va fi transmis in intregime de posturile Antena 1, Antena Stars și platforma AntenaPLAY. Antrenamentele…

- Incepand din sezonul 2024, Formula 1 se va vedea exclusiv la Antena pentru publicul din Romania. Trustul Antena a obținut drepturile de difuzare pentru urmatoarele 3 sezoane. Astfel, noul sezon de Formula 1 va putea fi urmarit acum pe canalele Antena 1, Antena Stars și pe platforma online AntenaPLAY.…

- Antena este casa Formulei 1 in Romania pentru urmatorii 3 ani. Cel mai spectaculos sezon din istoria legendara a acestui sport va avea 24 de curse si va fi transmis integral de posturile Antena1, Antena Stars si platforma AntenaPLAY.