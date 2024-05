Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, a informat ca va depune o plangere penala pentru distrugere, dupa ce doua afișe electorale ale sale din sectorul 1 au fost distruse, afirmand ca nu credea ca va mai vedea afișe electorale rupte in 2024.

- "Cand te am vazut asa cu adidasii, stii ce m-am gandit: PSD si cu PNL. Pe cuvantul meu" - sunt declarațiile facute de Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, in timpul unei vizite la un targ de vechituri din Sectorul 6.Atacul vine in urma sondajului comandat de PSD, in care…

- Candidatul PPUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, este plasat pe primul loc in intenția de vot, potrivit unui sondaj CURS. Edilul din Sectorul 5 este urmat de Nicușor Dan și de candidatul PSD-PNL Catalin Cirstoiu. Alianța PSD-PNL conduce insa in intenția de vot pe București.

- A fost dat publicitații ultimul sondaj de opinie care arata cum ar vota bucureștenii daca duminica aceasta ar fi organizate alegeri pentru Primaria Generala. Cristian Popescu Piedone ar caștiga detașat. Vezi in randurile de mai jos ce a spus edilul de la Sectorul 5. Cristian Popescu Piedone a oferit…

- ”O sa vedem la vot, binenteles. Mai avem mai bine de 10 saptamani de campanie preelectorala si electorala, oamenii au timp sa se informeze despre fiecare dintre candidati. Raman optimist”, a spus primarul Capitalei.Despre candidatul PSD, medicul Catalin Cirstoiu, primarul a afirmat ca nu este analist.”Eu…

- Daca maine s-ar organiza alegeri pentru Primaria Capitalei, Sebastian Burduja ar avea cele mai mari șanse in batalia cu Nicușor Dan, releva ultimul sondaj realizat de INSCOP. Actualul ministru al Energiei ar fi la un singur procent in spatele actualului edil general, in scenariul in care Cristian Popescu…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu date interne pe care le dețin liberalii pentru alegerile din Capitala și a vorbit despre Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat candidatura la Primaria Generala. Rareș Bogdan il compara pe Cristian Popescu Piedone cu un adevarat meteorit care se…

- Nicușor Dan și Gabriela Firea sunt umar la umar in intențiile de vot ale bucureștenilor, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie.In topul intențiilor de vot pentru partide, PSD este pe primul loc, urmat de Alianța Dreapta Unita.Actualul primar general al Capitalei, Nicusor Dan…