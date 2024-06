Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate privind voturile din București au aparut pe surse. Nicușor Dan a obținut 37% din voturile exprimate de bucureșteni pana la ora 12.00, transmite Pro Tv Principala sa contracandidata, Gabriela Firea, a fost votata de 26% dintre alegatori, iar pe poziția a treia se situeaza Cristian Popescu…

- Principalii candidați la Primaria Capitalei, actualul edil Nicușor Dan (independent, susținut de Alianța Dreapta Unita și REPER), Gabriela Firea (PSD), Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Sebastian Burduja (PNL) au intrat in politica dupa ce s-au facut cunoscuți in alte domenii.

- Ana Maria (www.b1tv.ro) A aparut un nou sondaj pentru București. Acesta a fost realizat de IPSOS pentru USR in București, in perioada 8-12 mai. In acest sondaj, Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unita, e pe primul loc la intenția de vot pentru Primaria București, cu un scor de 43%, conform G4Media.…

- Un motiv pentru care Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, se bucura de un sprijin masiv in randul votanților e legat de dezamagirea globala a cetatenilor fata de clasa politica, iar altul este dat de campania sa pe retelele sociale, a declarat sambata primarul Capitalei,…

- Nicusor Dan, 54 de ani, a recunoscut ca se simte „ciudat” deoarece este pentru prima oara cand intra favorit intr-o competitie electorala. La emisiunea Insider Politic de la Prima TV, citata de agenție News.ro, actualul primar al Capitalei a spus ca pana si simpatizantii PNL il vor vota, „ca sa nu iasa…

- Intr-un recent sondaj realizat de Avangarde, rezultatele indica ca Nicusor Dan, actualul primar al Capitalei, se afla in fruntea preferințelor bucureștenilor pentru funcția de primar general, cu o cota de 31% din opțiuni. Pe locul secund se afla Gabriela Firea, cu 24%, iar pe locul trei Cristian Popescu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD nu il va susține pe Cristian Popescu Piedone la alegerile pentru Primaria Capitalei. Acum a sosit și raspunsul lui Piedone. Cristian Popescu Piedone a oferit prima reacție dupa ce a aflat ca PSD nu il va susține pentru Primarie. Vestea proasta i-a…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu date interne pe care le dețin liberalii pentru alegerile din Capitala și a vorbit despre Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat candidatura la Primaria Generala. Rareș Bogdan il compara pe Cristian Popescu Piedone cu un adevarat meteorit care se…