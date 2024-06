Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Cristina Dinu si Miriam Bulgaru au obtinut victorii, marti, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, in timp ce Andreea Mitu, Irina Bara si Anca Todoni au fost invinse.

- Miriam Bulgaru, 25 de ani, 204 WTA, și Cristina Dinu, 31 de ani, 229 WTA, au avansat in turul 2 al calificarilor de la Roland Garros. Irina Bara, Andreea Mitu și Anca Todoni au fost invinse. In a doua zi a calificarilor pentru tabloul principal de la Roland Garros și ultima rezervata meciurilor din…

- Gabriela Ruse a invins-o pe australianca Talia Gibson cu 6-1, 6-1, luni, la Paris, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros. Ruse (26 ani, 152 WTA) a obtinut victoria in doar 51 de minute in fata tinerei sale adversare (19 ani, 187 WTA). Romanca…

- Cel de-al doilea Grand Slam al anului debuteaza peste o saptamana la Paris, iar Romania are șase jucatoare pe tabloul calificarilor pentru Roland Garros. Pentru accederea pe tabloul principal, jucatoarele au de trecut trei tururi, iar cea mai grea misiune pare sa o aiba Anca Todoni. Ea o va intalni…

- Jucatoarele din Romania participante in calificari la Roland Garros si-au aflat adversarele din primul tur. Conform organizatorilor, pe tabloul calificarilor sunt sase romance, transmite News.ro. Anca Todoni va avea cea mai dificila adversara, pe una dintre favorite. Adversarele romancelor din calificari:…

- In sudul Franței, aerul s-a incalzit pina la 31°C in unele locuri, ceea ce este un fenomen rar, dar nu excepțional, pentru inceputul lunii aprilie. Masele de aer cald din nordul Africii au ajuns in Franța, ceea ce a facut ca in dupa-amiaza zilei de vineri temperaturile sa atinga 31°C in unele locuri,…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Anca Todoni figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari si care va debuta luni, conform Agerpres. Bara (29 ani, 178 WTA) va juca in primul tur contra ucrainencei Katarina…

- Jucatoarele romane de tenis Andreea Mitu si Cristina Dinu s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Alaminos-Larnaca (Cipru), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, potrivit Agerpres. Mitu (32 ani, 214 WTA), cap de serie numarul sase, care in primul tur a profitat…