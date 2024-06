Stiri pe aceeasi tema

- Succesul karmic va lovi trei semne zodiacale saptamana aceasta. Ultimele zile de primavara vor aduce oportunitați inedite pentru cațiva nativi. Astrologii au dezvaluit cele trei semne zodiacale, pe care norocul le va lovi in mod placut in aceasta saptamana.

- Astrele anunța o primavara trista pentru trei semne zodiacale. Acești nativi vor pierde pe cineva drag pana la finalul lunii mai. Ei trebuie sa gaseasca o modalitatea prin care pot trece mai ușor peste momentul dureros din viața lor.

- 1. Simți ca s-a intamplat ceva: Uneori, cand ne trezim din somn, avem senzația ca cineva era in camera. Acest sentiment poate fi interpretat ca o incercare de comunicare din partea persoanei decedate, potrivit Revista Sufletului. 2. Amintiri vii din trecut: Daca iți aduci aminte de persoana decedata…

- Primul semn: Scaderea energieiPotrivit Dr. Mannix, primul indiciu ca viața se apropie de sfarșit este o scadere vizibila a energiei corporale. Aceasta etapa este comparata cu un telefon mobil vechi al carui acumulator nu se mai incarca, un semn ca trupul incepe sa iși reduca semnificativ activitațile…

- In era digitala in care tehnologia avanseaza cu o viteza copleșitoare, identificarea și recunoașterea unui videoclip trucat devine din ce in ce mai dificila și mai importanta. Cu fenomenul Deepfake caștigand din ce in ce mai multa popularitate și devenind o amenințare reala pentru securitatea cibernetica,…

- In era digitala in care tehnologia avanseaza cu o viteza copleșitoare, identificarea și recunoașterea unui videoclip trucat devine din ce in ce mai dificila și mai importanta. Cu fenomenul Deepfake caștigand din ce in ce mai multa popularitate și devenind o amenințare reala pentru securitatea cibernetica,…

- ESTIMP: 4 poeme, de Romulus Brancoveanu, Editura ROCART Semne și urme ale vieții iși imprumuta de multe ori cuvintele poeziei pentru a le aduce in apropierea celor care le cauta, sa le faca vizibile pentru cei care vor sa ii ințeleaga mișcarile, acele mișcari care ii pastreaza in gesturile lor caderile…

- Delia a inceput sa planga in aceasta dimineața, iar acest lucru a dus la o serie de intrebari din partea colegei sale de camera. Concurenta a fost sincera și nu și-a ascuns sentimentele, astfel ca i-a marturisit acesteia una dintre cele mai grele incercari ale vieții sale. Iata ce persoana draga sufletului…