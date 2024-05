Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai putin de sase luni inainte de alegerile prezidentiale americane, un sondaj publicat luni de The New York Times, realizat de Institutul Siena, arata ca actualul presedinte american, Joe Biden, este semnificativ in urma republicanului Donald Trump in cinci din cele sase state-cheie, care vor decide…

- Donald Trump organizeaza sambata seara o uriasa colectare de fonduri in Florida, un nou episod crucial al luptei pentru donatii mari intre republican si Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP, inforemaza Agerpres.

- Joe Biden avea nevoie de 1.968 de delegati pentru a obtine nominalizarea, iar marti seara a depasit acest numar, in timp ce au inceput sa apara rezultatele din competitia primara din Georgia, potrivit Edison Research.De asemenea, au inceput sa soseasca rezultate din Mississippi, statul Washington, Insulele…

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…

- Donald Trump a promis luni ca va elibera persoanele plasate dupa gratii pentru participarea lor la asaltul impotriva Capitoliului in 2021 imediat ce va reveni la putere, in cazul unei victorii in alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite AFP. „Primele mele masuri in calitate de viitor presedinte…

- Nikki Haley urmeaza sa isi anunte miercuri retragerea din cursa pentru Casa Alba, potrivit postului CNN, o decizie care ii va asigura fostului presedinte Donald Trump nominalizarea republicana si o noua confruntare cu actualul presedinte, democratul Joe Biden, in noiembrie.

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 1 martie, ca spera ca va exista un acord de incetare a focului intre Israel și gruparea militanta Hamas pana la sfarșitul lunii musulmane de post Ramadan, care incepe pe 10 martie. Biden a vorbit cu reporterii la ieșirea de la Casa Alba și a spus: “Inca…

- Joe Biden și Donald Trump au caștigat, fiecare, cu mare numar de voturi alegerile primare din statul Michigan. Desemnarea lor drept candidați la alegerile prezidențiale nu mai este pusa la indoiala.Numai ca rezultatele indica unele potențiale slabiciuni in campania ce ii așteapta. Trump, cu 66% din…