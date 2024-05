Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a Evgheniei Guțul și a unei secretare din cadrul Oficiului Central al fostului Partid Politic „Șor”, anunța Procuratura Anticorupție. Conform probatoriului…

- Un politist de la Serviciul Permise si Inmatriculari Auto Tulcea a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare cu executare, pentru luare de mita si trafic de influenta. Acesta a pretins bani de la mai multe persoane, promitand ca le va ajuta sa promove examenul practic pentru permisul auto.…

- Dosarul in care un fosta șefa interimara al Postului vamal Chisinau este invinuita de trafic de influența și corupere activa a fost transmis in judecata, dupa ce procuirorii anticorupție au finalizat urmarirea penala. Cauza a fost pornita de CNA in anul 2022 și vizeaza acțiunile invinuitei, conform…

- La 03 aprilie 2024, Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani a pronunțat sentința in cauza penala deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție, ce vizeaza acțiunile unui judecator, invinuit de savirșirea infracțiunii de pronunțare cu buna-știința a unei hotariri contrare legii, care face parte…

- Un judecator pe cazul „Laundromat” a fost recunoscut vinovat de pronunțarea cu buna-știința a unei hotarari contrare legii. Decizia a fost luata la 03 aprilie curent de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, anunța Procuratura Anticorupție.

- Tribunalul Constanta a decis ndash; in prima instanta achitarea brancardierului, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, deoarece nu sunt probe ca a savarsit fapta. In motivarea deciziei, instanta arata, printre altele, ca "in urma evaluarii intregului material probatoriu administrat…

- Fosta procurora anticorupție Victoria Furtuna a negat implicarea sa in divulgarea informațiilor din ancheta unor persoane și a spus ca a aflat marți despre faptul ca procurorul general interimar a inițiat o cauza penala pe faptul scurgerilor de informații dintr-o cauza penala pornita de Procuratura…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) vine cu precizari ca urmare a incetarii procesului penal prin decizia Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, in privința fostului procuror anticorupție, Adriana Bețișor, invinuita de corupere pasiva și abuz de putere.…