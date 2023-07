ANSVSA va verifica alimentele importate. Risc de contaminare radioactivă de la Cernobîl Președintele ANSVSA a emis un Ordin pentru controlul gradului de contaminare radioactiva a produselor importate din zona Ucraina, considerate cu risc de la accidentul nuclear de la Cernobil. Actul normativ este o transpunere a unor regulamente europene, care au atras atenția inca din 2020 asupra cesiului radioactiv din alimentele provenite din zonele afectate de accidentul […] The post ANSVSA va verifica alimentele importate. Risc de contaminare radioactiva de la Cernobil first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Riabkov, adjunctul șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat vineri, 23 iunie, ca Moscova nu va informa SUA despre numarul de ogive nucleare rusesti care au fost amplasate pe teritoriul Belarusului si nici despre testele cu noua sa torpila Poseidon, cu capacitate nucleara, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 480. Președintele rus vorbește de dialog și pace, dupa reuniunea de la Sankt Petersburg in care a injurat public Alianța Nord-Atlantica și in care s-a laudat ca Rusia are mai multe arme nucleare decat statele NATO.

- Președintele rus Vladimir Putin a mers luni la Spitalul Militar Central Vișnevski din Krasnogorsk, care este situat la marginea Moscovei, unde sunt tratați soldații raniți in razboiul din Ucraina. Putin i-a decorat pe militari și a stat de vorba cu ei.

- CITESTE SI Horia Constantinescu: In 2020, pe faleza din Mamaia erau undeva la 63 de bacanii- Sper ca nu in crestere -In curand ar insemna sa fie toata faleza o bacanie 14:00 0 O tanara a fost ranita dupa ce a intrat cu masina in gardul unui imobil din Targu-Neamt 12:47 78 Autoturism de peste 340.000…

- CITESTE SI Presedintele ANPC, la debutul Comandamentului Litoral 2023: Vom elimina toate locatiile care desfasoara activitati de alimentatie publica in spatii inadecvate 13:59 0 O tanara a fost ranita dupa ce a intrat cu masina in gardul unui imobil din Targu-Neamt 12:47 78 Autoturism de peste 340.000…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, asupra unui mesaj fals care circula pe WhatsApp despre masurile de autoprotectie pentru populatie in cazul contaminarii radioactive a mai multor regiuni din tara.IGSU precizeaza ca a fost sesizata de cetateni…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta atrage atentia ca o informatie aparuta in spatiul public, potrivit careia ar fi transmis un mesaj privind un posibil pericol de radiatie generat de faptul ca Rusia ar fi distrus un depozit de obuze cu uraniu saracit primite de Ucraina din Marea Britanie,…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut vineri ca a fost ”total surprins” de protestele care au avut loc in Georgia la adresa Kremlinului, dupa ce Rusia si-a restabilit legaturile aeriene cu aceasta tara prooccidentala, relateaza AFP. Zeci de georgieni au manifestat saptamana trecuta in fata aeroportului…