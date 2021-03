ANSVSA a demarat o nouă campanie de conştientizare în rândul populaţiei asupra pericolului răspândirii pestei porcine africane – VIDEO “Aceasta campanie s-a materializat prin realizarea unui adaptat la specificul sistemului de crestere a porcilor in Romania. Acest material informativ se adreseaza crescatorilor de porcine din gospodarii, transportatorilor de animale, vanatorilor si consumatorilor”, se arata in comunicat. Potrivit ANSVSA, pesta porcina africana reprezinta o boala cauzata de un virus foarte rezistent in mediu si alimente, afectand toti porcii domestici si salbatici. “Aceasta rezistenta iesita din comun si particularitatile biologice ale virusului au facut imposibila producerea unui vaccin eficient pana in prezent.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana produce pagube prea mari economiei romanesti, pentru ca romanii sa mai plece urechea la falsa voastra ingrijorare pentru taranul roman, a afirmat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, la dezbaterea motiunii simple depuse de PSD impotriva sa. "In trei…

- “Pesta porcina africana este o pandemie.(...) Este o problema grava care produce anual un deficit de peste 600 de milioane de euro, in conditiile in care noi producem doar 25% din carnea de porc consumata. Din cele 3,6 milioane de locuri de cazare la porc de ingrasat sunt ocupate peste 900.000, restul…

- Potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Numarul focarelor active este in scadere fata de raportarea din 11 martie, cand au fost consemnate 413 focare, scrie Agerpres.In intervalul 11 - 18 martie 2021, au fost inregistrate…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).a anunțat faptul ca Romania inregistreaza 413 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate un numar…

- Romania inregistreaza 428 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sase in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul…

- Romania inregistreaza 443 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Romania inregistreaza 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, la o dezbatere online privind piata cartofului.