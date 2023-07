Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, afirma ca ministerul pe care il conduce are datorii de peste 35 de milioane de euro fața de producatorii de film atat din Romania, cat și din strainatate. O parte din banii datorați au fost deja recuperați in instanța. Raluca Turcan spune ca susține cinematografia…

- Seismologul Mihai Diaconescu afirma ca zona de nord-vest a Romaniei este inca activa seismic. Cutremurele din Mediterana pot influența producerea de seisme in Romania, in special in aceasta regiune. „Nu e de mirare ca s-a produs un nou cutremur de 4,2, pentru ca mai sunt vreo 9 sau 10 produse anterior.…

- Aflat la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis, a facut cateva declarații scurte cu privire la scandalul caminelor groazei: „Demisiile politice sunt suficiente”, pentru moment, a afirmat șeful statului. „Cred ca demisiile politice au fost suficiente pentru moment. Este necesar sa se gaseasca toate…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, presedinte al PNL Arges, considera ca lipsa educatiei juridice reprezinta o cauza pentru multe dintre problemele cu care se confrunta societatea romaneasca. „Educatia juridica este o prioritate pentru Romania (…). Sa stiti ca o sursa principala pentru multe rele din…

- FITS este astazi un reper pentru Sibiu si pentru Romania gratie implicarii neobosite a maestrului Constantin Chiriac, afirma ministrul Culturii, Raluca Turcan. CITESTE SI Tot Sibiul ar putea da președintele Romaniei: O profesoara i-a spus lui Emil Constantinescu ca vrea sa ii ia locul lui Klaus…

- Un cutremur de 4.1 grade pe scara Richter s-a produs luni, 19 iunie, in jurul orei 8.26, in Romania. Epicentrul a fost localizat in Oltenia, Gorj. Potrivit INFP, in ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15…

- Zestrea bogata in monumente istorice și ale naturii din Hunedoara i-a adus județului din vestul Romaniei o mulțime de nominalizari in patrimoniul cultural mondial UNESCO. Cea mai recenta dintre ele este a bailor termale Germisara (Geoagiu Bai) din vremea dacilor și romanilor

- Gabriela Firea și-a trecut Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse pe persoana fizica, adica toți angajații lucreaza doar pentru imaginea ei, dar astazi a intors spatele celor pe care ar trebui sa-i reprezinte. Lege exista, dar nu se aplica pentru Gabriela Firea Prin Legea nr.425/2004,…