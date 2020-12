Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei propune acordarea unui stimulent de 2% peste rata reglementata a rentabilitatii pentru operatorii de distributie si transport de electricitate si gaze naturale, potrivit notei de prezentare a unui proiect de ordin, postat pe site-ul autoritatii.…

- Facturi mai mari la energie electrica, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a crescut taxa de cogenerare, incepand cu data de 1 noiembrie. Asta, in condițiile in care cu numai 3 luni in urma, ministrul Economiei și Energiei, Virgil Popescu, susținea ca respectiva taxa…

- Ziarul Unirea Facturi la energie electrica mai mari, incepand de luna aceasta: Taxa de cogenerare, majorata cu 40% Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a decis creșterea taxei de cogenerare, incepand de luna aceasta, de la data de 1 noiembrie. Taxa este platita de toti consumatorii…

- Racordarea la reteaua de gaze naturale va fi gratuita pentru toti consumatorii casnici, a decis Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). ANRE a adoptat vineri un ordin care prevede ca operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale va suporta costurile necesare racordarii…

- Formularul electronic de inscriere pentru obtinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro incepand de luni, 12 octombrie 2020, ora 10:00. "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri lanseaza etapa de inscriere…

- Romania isi propune sa recupereze din fonduri europene banii cheltuiti pentru decontarea testelor RT-PCR, prin care se identifica infectiile cu virusul SARS-CoV-2. Ministerul Sanatatii anunta ca a depus spre finantare patru proiecte europene, in valoare totala de aproximativ 200 de milioane de euro,…

- Lovin, ANCOM: Acordarea licentelor 5G in Romania este imposibila pana la finalul anului. Banii proveniți din licitatia de spectru radio merg la buget Acordarea licentelor 5G in Romania este imposibila pana la finalul acestui an, chiar si in cel mai optimist scenariu, a declarat, marti, Eduard Lovin,…

- Acordarea licentelor 5G in Romania este imposibila pana la finalul acestui an, chiar si in cel mai optimist scenariu, a declarat, marti, la conferinta „Ziua Comunicatiilor”, Eduard Lovin, vicepresedinte Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).