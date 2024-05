Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si Comisariatul Regional pentru Protectia (CRPC) Consumatorilor Bucuresti-Ilfov au castigat definitiv procesul intentat de Agentia de Turism Bonjour (SC Bonjour International Tour SRL), din Capitala, prin care se solicita anularea procesului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a 21 inculpati pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri…

- Reprezentantii Garzii de Mediu Constanta au anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca au incheiat controlul facut in urma exploziei de la cuptorul din instalatia de hidrofinare benzina de la Rafinaria Petromidia. “Garda de Mediu Constanta a finalizat controlul pentru stabilirea cauzelor…

- UPDATE – ” Cursa ROT209 OTP2005 (Bucuresti/Otopeni- Chisinau) Boeing 737-700 a avut aseara 3 ore si 10min intarziere din motive tehnice. l a decolare, pe fondul conditiilor meteo, avionul a fost lovit de fulger. In aceste circumstante, odata cu informarea primita de la piloti, s-a renuntat la zbor,…

- ”Practic, s-a realizat o banda suplimentara de circulatie sub pasajul rutier, astfel incat conducatorii auto, care circula pe DN1 sensul Bucuresti – Ploiesti si doresc sa se intoarca spre Bucuresti sa nu mai fie nevoiti sa patrunda in sensul giratoriu existent sub pasajul rutier pentru realizarea acestei…

- „Pentru tot ceea ce inseamna investitii, cred ca programele de ajutor de stat ar trebui sa fie mult mai targetate si modernizate. Daca deschizi o schema de ajutor de stat si ii spui unui mare investitor ca trebuie sa vii la un call care se va deschide la un anumit moment si sa aplici un proiect samd…

- „Haideti sa vedem lucrurile realist! Stiti care este costul unor obligatii pe care ni le-am asumat prin decarbonizare pana in 2050? Spune Banca Mondiala: 300 de miliarde de dolari. Asta este pretul pe care Romania trebuie sa-l plateasca sa devina net zero, sa isi atinga tinta de decarbonizare comparativ…

- Politistii de la Politiei Capitalei – Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au fost sesizati despre faptul ca o femeie ar fi fost agresata, duminica dimineata, in jurul orei 05.40. Ei s-au deplasat, de urgenta, la fata locului si au constatat ca este vorba despre o femeie, care se afla in stare…