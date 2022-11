Stiri pe aceeasi tema

- ”IIncepand cu ora 4, in aceasta dimineata, 14 comisari ai structurii Bucuresti -Ilfov, au desfasurat actiuni de verificare a activiatii STB.Au fost evaluate mijloacele de transport in comun din mai multe baze/depouri”, au anuntat reprezentantii ANPC.Acestia au precizat ca actiunea este in desfasurare.Conform…

- Doua linii de tramvai si o linie de autobuz de noapte vor circula pe trasee deviate in acest weekend, ca urmare a efectuarii lucrarilor de remediere a unei avarii la reteaua publica de canalizare de pe strada Vasile Lascar nr. 98, informeaza Asociatia de

- In aceasta dimineața, o femeie in varsta de 43 de ani din Certeju de Sus a fost surprinsa și accidentata mortal, pe Calea Zarandului, din Deva, de un șofer de tir care executa manevra de mers inapoi. „La data de 16 noiembrie 2022, in jurul orei 06:50, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata…

- Duminica, 23 octombrie, are loc cea de-a VI-a ediție a evenimentului de alergare Timișoara City Marathon, in cadrul caruia se va da startul la patru curse: maratonul de 42 km cu plecare de la Otelec, semimaratonul de 21 km cu plecare de la Sanmihaiu Roman și cursele de 10, respectiv 3 km cu plecare…

- In data de 02.10.2022, intre orele 05:00 – 17:00, va avea loc evenimentul sportiv “UVT Liberty Marathon”. Circulatia rutiera va fi inchisa in zona bulevardului I.C.Bratianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D.Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul Vasile…

- ANPC a transmis, miercuri, ca in urma unor reclamatii sosite de la consumatori atat la Ministerul Transporturilor, cat si la Autoritate, referitoare la conditiile neconforme de deplasare cu trenul, si a discutiilor pe care conducerile celor doua institutii le-au purtat pe aceasta tema, echipe comune…

- Economia SUA va avea nevoie e o inasprire a politicii monetare "pentru o perioada", inainte ca inflatia sa fie sub control, un fapt care ar putea insemna o crestere mai lenta, o piata mai slaba a fortei de munca si "unele dureri" pentru gospodarii si companii, a afirmat vineri presedintele Rezervei…