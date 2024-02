Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, ediția 2024/2025, va avea loc joi, 8 februarie, incepand cu ora 19:00, la Paris. Romania va face parte din Liga C. Va fi a patra ediție a Ligii Națiunilor. Dupa ce a terminat pe ultimul loc grupa cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru, Romania a retrogradat…

- Hotararea ca Romania sa nu participe la ediția din acest an a Eurovision Song Contest a fost luata joi, 25 ianuarie, de Consiliul de Administrație al Societații Romane de Televiziune (SRTv) cu 5 voturi „pentru”, 4 „abtineri” si 4 „impotriva”, anunța instutuția printr-un comunicat de presa, invocand…

- Președinte din Republica Moldova, Maia Sandu, a fost prezenta astazi, 13 ianuarie, la Timișoara unde a primit o distincție care onoreaza personalitati recunoscute pe plan international care, cu determinare, curaj si creativitate, promoveaza sau apara valorile europene in interiorul si in afara Uniunii…

- Suzana Fantanariu, prima caștigatoare a bursei de creație Constantin Brancuși la Cite International des Arts din Paris in 2006 printr-o selecție a 120 de dosare artistice cu proiectul „Atelier Deschis”, prin intermediul Institutului Cultural Roman, expune in aceasta perioada la Muzeul Național de Arta…

- UEFA a stabilit urnele pentru grupele din Liga Națiunilor ediția 2024/2025 # Romania este in prima urna din liga C, unde a retrogradat dupa ultima ediție a competiției, in care a incheiat pe ultimul loc grupa cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru # Tragerea la sorți pentru grupe va avea loc pe 8 februarie…

- In perioada 18-19 noiembrie 2023, va avea loc prima ediție a Festivalului de Film Romanesc de la Minnesota, organizat de HORA / Heritage Organization of Romanian Americans, cu sprijinul Institutului Cultural Roman din New York. Festivalul va prezenta o se

- Doua recitaluri extraordinare, Ritmuri de jazz romanesc la UNESCO/ Ritmuri de jazz romanesc la Paris, semnate Nadia Trohin (voce), Mircea Tiberian (pian), Sorina Rotaru (voce), Catalin Raducanu (pian), Oleg Lascu (contrabas), au avut loc la Paris, pe 7 no