Hackerii de la Anonymus au anunțat, joi, ca a spart serverele Serviciului de Securitate Rus, FSB și publica o convirbire secreta dintre Vladimir Putin și ministrul Apararii, Serghei Soigu. Anonymus iși anunța victoria scriind „Tango Down" pe Twitter, o expresie folosita in armata pentru semnalarea doborarii unui inamic. Grupul anunta in acelasi tweet ca pe […]