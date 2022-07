Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan a fost surprinsa de catre paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, singura intr-un mall din Capitala. Așadar, paparazzii au fost pe ”urmele” artistei și au surprins imagini de senzație cu aceasta. Iata ce face cantareața atunci cand Edward Sanda, soțul…

- Corina Caciuc a adus pe lume un baiețel perfect sanatos in urma cu doua luni, iar de atunci și-a dedicat tot timpul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Ei bine insa, recent a fost surprinsa de catre paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, la un restaurant de lux…

- Adriana Bahmuțeanu a fost surprinsa pentru prima oara, dupa ce ar fi fost agresata de iubit. Ce a dezvaluit vedeta in exclusivitate pentru Acces Direct. A fost surprinsa alaturi de un barbat misterios, din California. Ce au marturisit cei doi.

- Mihaela Buzarnescu este o cunoscuta jucatoare de tenis de la noi din țara. A caștigat numeroase premii, iar asta ar fi putut foarte ușor sa o transforme intr-o persoana plina de sine. Acesta lucru nu se aplica și in cazul ei, deoarece imaginile surprinse de catre paparazzii Spynews.ro arata exact cat…

- Culița Sterp și Daniela, mama copilului sau, s-au logodit in Turcia. Artistul a filmat videoclipul celei mai noi piese, iar momentul emoționant a fost surprins in imagini. Cantarețul și Daniela Iliescu se aflau la filmarile unui videoclip in Cappadocia, moment in care cantarețul a decis sa-i adreseze…

- Brigitte Sfat a anunțat, in urma cu cateva zile, ca divorțeaza de Florin Pastrama. Bruneta nu a dat multe detalii și incearca sa-și vada in continuare de viața. Ea a fost surprinsa de paparazzi Spynews in timp ce facea shopping. Alaturi a avut-o pe fiica sa, Sarah, și pe Ovidiu Torj, tatal adolescentei.