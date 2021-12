Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare meteo de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, valabila pana sambata dimineata, in intreaga tara. Conform prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 22 noiembrie- 5 decembrie. Meteorologii anunta ca in cursul zilei de 22 noiembrie va fi mai cald decat in mod obisnuit, cu maxime medii de 12...13 grade, dar in 23 si 24 noiembrie valorile termice diurne vor scadea spre…

- Iarna se apropie de Romania: Meteorologii anunța o racire brusca, ce va aduce lapovița și ninsoare Iarna se apropie de Romania: Meteorologii anunța o racire brusca, ce va aduce lapovița și ninsoare Meteorologii anunța ca un val de aer rece va traversa teritoriul Romaniei și aduce lapovița, dar și ninsori.…

