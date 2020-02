Ziarul Unirea ANM: COD GALBEN de ninsori și viscol in mai multe județe din țara, inclusiv Alba. Atenționarea este valabila pana maine seara, iar unele județe se afla sub avertizare de COD PORTOCALIU ANM: COD GALBEN de ninsori și viscol in mai multe județe din țara, inclusiv Alba. Atenționarea este valabila pana maine seara, iar unele județe se afla sub avertizare de COD PORTOCALIU Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș,... ANM: COD GALBEN de ninsori și viscol in mai multe județe din țara, inclusiv…