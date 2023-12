Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii actualizeaza de la o zi la alta prognoza meteo de Revelion. Conform celor mai noi date, in noaptea dintre ani temperaturile vor fi in mare parte pozitive, iar ceața iși va face simțita prezența.Va fi insa și ninsoare in unele zone "Vremea este destul de linistita. Trecem in noul…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat cum va fi vremea de Revelion. In ultimii ani, acest fenomen meteorologic nu a mai avut loc. Prognoza meteo indica temperaturi mai ridicate decat de obicei. Zapada va fi prezenta doar la altitudini de peste 1.500 de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. Potrivit meteorologilor, temperaturile va avea valori mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada.

- Meteorologii cred ca vom avea sarbatori fara zapada, cu temperaturi neobișnuit de mari, in nord-estul țarii. De Craciun și Revelion vremea se incalzește, spune și centrul European pentru prognoze meteo.Dupa ce avem cea mai calduroasa toamna din istorie și in saptamana de dinaintea Craciunului in toata…

- Urmeaza cateva zile in care temperaturile vor fi ușor mai ridicate decat cele normale pentru data din calendar. Apoi meteorologii estimeaza ca se racește din nou. Saptamana 11– 18 decembrie 2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…

- A mai ramas mai puțin de o luna pana la noaptea dintre ani și mulți se intreaba daca vom avea zapada de Revelion. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani.

- ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Vremea va fi schimbatoare cu temperaturi peste cele obișnuite de Revelion.Meteorologii prognozeaza precipitații abundente in primele doua saptamani din decembrie, apoi normale perioadei.Saptamana 4 - 11 decembrieValorile termice vor…

- Meteorologul Florinela Georgescu, director in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat cum va fi vremea de Craciun și de Revelion.„In ceea ce privește sarbatorile de iarna, raspunsul cel mai simplu pe care il pot da acum este ca toate aceste episoade cu precipitații mai spre ninsoare…