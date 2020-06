Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a scazut, in luna aprilie 2020, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 25,1%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 16,9%,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la semnarea contractului pentru proiectarea si executia unui tronson din Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, ca obiectivul Guvernului este de a construi Autostrada Transilvania, asa cum

- Ingenunchiați de sistem, umiliți și goniți din propriile case. Ioan Pantiș, unchiul sau și o doamna in varsta și-au trait, in tacere, drama exproprierii de pe strada Nojoridului, nr. 48. Femeia care le era vecina a și murit dupa ce a aflat ca trebuie sa plece din casa ei, pentru care a primit 14.000…

- Bodo de la Proconsul a vorbit pentru prima data despre adopția celor doi baieți ai sai, pe care i-a infiat alaturi de soția lui, Loredana. Artistul mai are un fiu din priuma casatorie, dar acesta s-a stabilit de cațiva ani in Statele Unite ale Americii. Bogdan Marin, pe numele sau adevarat, are 52 de…

- ​Steaua Bucuresti a fost declarata campioana în 2020 a Superligii Nationale de polo, în urma sedintei de marti a Biroului federal al FR Polo, care a decis ”înghetarea” stagiunii. Vicecampioana CSM Oradea este nemultumita si anunta, prin antrenorul sau, ca va contesta decizia,…

- Astazi, in jurul orei 16:50, prin apel la 112, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost alertat cu privire la un accident petrecut în localitatea Petrești, apelantul specificând că un copil de 6 ani a cazut de pe platforma unui autovehicul.…

- Liga Naționala de baschet s-a intrerupt definitiv in acest an, ca urmare a pandemiei de coronavirus, iar titlurile de campioana nu au fost acordate nici la masculin, nici la feminin. Prin urmare, una dintre deciziile importante care ar mai trebui luate intr-un viitor apropiat este cea a echipelor care…

- Muzicianul reșițean Cristian Buica, chitarist, interpret și compozitor, implinește astazi frumoasa varsta de 60 de ani, ocazie cu care alaturi de fanii sai redacția Pressalert ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul s-a nascut pe data de 6 mai 1960 și a cantat incepand de la varsta de 14 ani. In…