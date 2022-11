Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Gaița, artista care a devenit cunoscuta melomanilor datorita albumului de debut, „Melting Sun”, implinește astazi 31 de ani, ocazie cu care colectivul PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți ani! Pasionata de muzica de mica, Amalia Gaița și-a facut un nume atat pe scena, cat și in domeniul…

- Iulius Town devine scena unui amestec inedit de lumi exuberante. Joi, cu Treasure Hunt OSUT, locațiile Iulius sunt insuflețite de bucuria descoperirii și de ritmul plin de viața al cautatorilor neobosiți, in timp ce sambata ai parte de reprezentații neconvenționale, care vor incanta publicul cu numere…

- Formația Arhaic va susține un concert la Timișoara miercuri, 19 octombrie, de la ora 19, la Manufactura, evenimentul facand parte dintr-un mini-turneu pe care trupa il va susține in mai multe orașe din țara noastra. „Trupa Arhaic a luat ființa datorita unui proiect gandit și realizat de cantautorul…

- Conducatorul unui tir,ce circula pe A1 dinspre Timișoara spre Arad, in zona localitații Pișchia a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 64 de ani,care a ieșit din autoutilitara, fara sa se asigure,dupa ce staționase pe banda de urgența. Din nefericire, barbatul, in varsta de 64 de ani, a decedat.…

- Solista formației timișorene Phaser, Carina Dumitru, implinește astazi frumoasa varsta de 32 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer „La Mulți Ani!”. „De cand eram mica, mi-a placut muzica. Bunicul meu era toboșar și trompetist, canta intr-o formație la Baile Herculane, iar…

- O femeie, in varsta de 44 de ani, a condus un autoturism pe Calea Lugojului, dinspre strada Aeroport inspre Calea Dorobanților, iar la intersecția cu strada Victoria, a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 52 de ani, care circula din…

- Nevinovatii au ajuns in spital. La ieșirea de pe calea de acces a unui imobil, situat pe strada Calan din Timișoara, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 24 de ani, care circula regulamentar, dinspre…

- REMIX ID va prezenta in aceasta luna la Faget, Deta și Timișoara primul spectacol special de muzica, dans și proiecții video „Ethnic Love Mix, vol.12”, realizat de asociația META Spațiu in cadrul programului Timișoara 2023 – Capitala Culturala Europeana, care s-a materializat dupa cinci ani de documentare…