Animalele au fost alienarea românilor pe timp de pandemie Potrivit unui studiu, doi din zece romani și-au luat un animal de companie in timpul pandemiei. 60% dintre romani au un animal de companie, iar 20% spun ca detin animalele de companie de cel putin doi ani, se arata intr-un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit documentului citat, cainele este cel mai comun animal de companie detinut la nivelul gospodariilor din mediul urban si rural, datele aratand ca 73% dintre posesorii de animale de companie au caine, in vreme ce 57% au pisici. Topul celor mai populare animale de companie este completat de pasari papagali/canari (9%), pesti (7%), broasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

