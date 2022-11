Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 incepe astazi de la ora 18.00, iar in primul meci se vor infrunta țara gazda, Qatar, și Ecuador, in grupa A, din care mai fac parte Senegal și Olanda. Partida va fi transmisa in direct de postul de televiziune TVR 1 și va putea fi urmarita și pe site-urile www.playtech.ro…

- Cea de-a 22 ediție a Cupei Mondiale debuteaza astazi cu meciul dintre Qatar și Ecuador, de la ora 18:00. In premiera, cel mai important turneu intercontinental va fi organizat in perioada iernii, intre 20 noiembrie și 18 decembrie. Gazeta a luat pulsul capitalei atat romanilor cat și strainilor referitor…

- Antonio Rudiger este unul dintre fundașii pe care Hansi Flick se va baza la Campionatul Mondial din Qatar, iar fotbalistul celor de la Real Madrid știe deja ce va face cu toți banii stranși de la acest turneu final.

- Paige Spiranac, fosta jucatoare de golf, a criticat echipamentul naționalei Statelor Unite ale Americii pentru Campionatul Mondial din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie). SUA este in grupa B la Campionatul Mondial, alaturi de Anglia, Țara Galilor și Iran Celebrul model de pe Instagram considera ca…

- Ilie Dumitrescu, fost jucator la Tottenham, spune ca favorita sa pentru aceasta ediție de Campionat Mondial de fotbal este Anglia. Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 incepe duminica, pe 20 noiembrie, cu duelul din Grupa A dintre țara gazda, Qatar, și Ecuador.Anglia face parte din Grupa B, alaturi…

- Cel mai mare spectacol fotbalistic al planetei, Cupa Mondiala, incepe duminica, 20 noiembrie 2022, si ii va incanta pe microbisti pana duminica, 18 decembrie 2022. Vezi care este programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.Dupa un lung parcurs de calificare, 32 de echipe impartite…

- Noel Mooney, oficial al Federației de Fotbal din Țara Galilor, vrea ca naționala lui Gareth Bale și Aaron Ramsey sa fie numita „Cymru” in competițiile internaționale. Țara Galilor face parte din grupa B la Campionatul Mondial din Qatar, alaturi de Anglia, Iran și Statele Unite ale Americii. Ar putea…