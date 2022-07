Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise va primi 100 de milioane de dolari si mai mult pentru rolul din "Top Gun: Maverick", iar Joaquin Phoenix va avea un salariu de 20 de milioane de dolari pentru a juca in "Joker 2". Tom Cruise primeste in avans o suma mai mica pentru a juca in urmatoarele doua filme "Mission: Impossible", despre…

- Brad Pitt i-a intentat un nou proces fostei sale soții, Angelina Jolie. La mijloc este domeniul Miraval, din Franța, unde exista o plantație cu vița de vie și o afacere cu vinuri. Actrița „a incercat in mod intentionat sa il raneasca” pe fostul ei soț, Brad Pitt, cand a decis sa-și vanda pachetul de…

- Angelina Jolie „a incercat in mod intentionat sa il raneasca” pe fostul ei soț, Brad Pitt, cand a decis sa-și vanda pachetul de acțiuni din podgoria lor unui oligarh rus. Pitt o da in judecata pe fosta lui soție pentru ca și-a vandut partea sa de acțiuni din afacerea cu... The post Brad Pitt și Angelina…

- Dupa ce și-au vandut proprietațile de vin, Brad Pitt a decis sa depuna un proces impotriva fostei sale soții Angelina Jolie. Batalia juridica este departe de a fi incheiata. In 2016, dupa doisprezece ani de conviețuire și doi ani de casatorie, Brad Pitt și Angelina Jolie au divorțat. De mulți ani, foștii…

- Angelina Jolie „a cautat sa faca rau” fostului ei soț, Brad Pitt, atunci cand și-a vandut pachetul de acțiuni din afacerea lor comuna unui oligarh rus, susțin noile documente legale, potrivit bbc.com .Brad Pitt o da in judecata pe fosta lui soție pentru ca și-a vandut pachetul de acțiuni din afacerea…

- Johnny Depp a caștigat procesul cu Amber Heard. Instanța a decis ca Depp trebuie sa primeasca de la fosta soție 10 milioane de dolari daune morale și 5 milioane de dolari daune materiale. Procesul dintre cei doi a durat nu mai puțin de șase saptamani, timp in care jurații au ascultat marturiile unor…

- Echipa Everton a obtinut o victorie extrem de importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii, impunandu-se la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Chelsea Londra, duminica, in etapa a 35-a din Premier League, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Francezii au inceput sa voteze duminica in cadrul unor alegeri care vor decide daca președintele pro-european, Emmanuel Macron, de centru, ramane in fruntea țarii sau este inlocuit de euroscepticul de extrema dreapta, Marine Le Pen, in ceea ce ar echivala