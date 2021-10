Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au ovaționat-o in picioare pe Angela Merkel, vineri, cu prilejul ultimului summit european la care participa cancelarul german, dupa 16 ani la putere. Este al 107-lea summit pentru Merkel ca cancelar german. AngelaMerkel iși conduce in prezent țara in calitate de cancelar interimar,…

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa in Serbia si Albania la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Seibert, potrivit DPA. Merkel va fi primita luni, la Belgrad, de presedintele sarb Aleksandar Vucic, inainte de a se intalni…

- Vizita este obligatorie pentru orice lider german: Angela Merkel s-a intalnit pentru ultima data cu marii șefi ai industriei auto din țara la salonul IAA organizat la Munchen. Cancelarul a rasfațat aceasta industrie emblematica fara a o pregati intotdeauna bine pentru revoluția electrica și digitala.…

- Cancelarul german Angela Merkel a discutat telefonic, luni, cu presedintele francez Emmanuel Macron despre modalitatile in care vor putea fi scosi in continuare oameni din Afganistan dupa ce zborurile de evacuare se vor incheia pe aeroportul din Kabul, relateaza dpa. "Amandoi au fost de acord ca o actiune…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa-l elibereze pe opozantul Alexei Navalnii, de la otravirea caruia se implineste un an. Insa, Merkel a fost refuzata de Putin.

- Angela Merkel, in varsta de 67 de ani, se va retrage dupa alegerile generale din septembrie. Cancelarul german va primi o pensie lunara de circa 15.000 de euro dupa ce isi va incheia mandatul in fruntea guvernului federal.