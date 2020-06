Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel, al carei mandat se incheie in 2021, a dat asigurari joi ca ea chiar nu isi doreste, in pofida popularitatii sale, o a cincea candidatura la sefia guvernului federal german, relateaza AFP. Intrebata pe postul public ZDF despre o eventuala noua candidatura, Angela Merkel a…

- In varsta de 65 de ani, Angela Merkel a precizat, ferm, joi, ca nu iși mai dorește o a cincea sa candidatura pentru postul de cancelar al Germaniei, noteaza Agerpres.Asta in ciuda faptului ca actualul șef al guvernului federal german sa bucura de o larga popularitate in țara sa.Intrebata pe postul public…

- Senatorul social-democrat al carui nume este asociat de cei mai mulți cu Legea darii in plata, al carei inițiator a fost, s-a inscris in cursa pentru prima funcție in cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). “La inceputul anului, inainte de inceperea sesiunii parlamentare, conducerea PSD…

- Germania a anunțat astazi 1.639 de cazuri de coronavirus, totalul urcand la 160.758, conform autoritaților de la Berlin. De asemenea, tot astazi, au fost raportate 200 de noi decese, totalul ajungand la 6.481 de decese. Citește și: Relaxarea restrictiilor a dus la cresterea numarului de infectii…

- Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale de fotbal, este un candidat serios la postul de antrenor secund al echipei Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei, anunta cotidianul Bild in editia sa de luni, informeaza dpa. Klose, in varsta de 41 ani, se ocupa in prezent de…

- Postul de radio Radio Maria transmite zilnic, de luni pana sambata, de la ora 8:00 dimineața, Sfanta Liturghie greco-catolica. In saptamana 23-29 martie, Sfanta Liturghie de dimineața (ora 8:00) va fi transmisa din parohia Sfanta Cruce din Baia Mare. Source

- Intr-un articol publicat pe site-ul Jurnalul de Arges sambata 7 martie, Adrian Miutescu, liderul PNL Arges, a declarat ca a avut o discutie cu viceprimarul social-democrat Sorin Apostoliceanu legat de o potentiala sustinere a acestuia la Primaria Pitesti. Contactat de Jurnalul de Arges, Sorin Apostoliceanu…

- Raluca Doroftei are 38 de ani și lucreaza intr-o lume in care clipa capata o cu totul alta valoare. E clipa care poate face diferența intre viața și moarte, ori de cate ori ofițerul dezgroapa vreun obuz ratacit al istoriei. Este singura femeie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.