- Cancelarul federal german Angela Merkel, presedintele francez Emmanuel Macron si cel ucrainean Petro Porosenko au indemnat joi la respectarea armistitiului incheiat de Pasti in Ucraina, exprimandu-si 'profunda ingrijorare' cu privire la incalcarea acestuia, informeaza agentia de presa AFP. Cei…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- Ministrii de externe din G7 (grupul celor sapte tari puternic industrializate), reuniti la Toronto, au condamnat luni Rusia pentru comportamentul contrar legislatiei internationale si au cerut Moscovei sa contribuie la solutionarea conflictului din Siria, transmite Reuters. Sefii diplomatiilor…

- Germania, Franta, Rusia si Ucraina vor cauta modalitati de a accelera punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk privind reglementarea conflictului din estul ucrainean, a declarat joi purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, transmite Reuters. Cele patru tari, care coopereaza in…

- Cancelarul german, Angela Merkel, și-a exprimat luni speranța privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in condițiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului și a Parisului, sunt in impas de luni de zile,…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…