Angajații Societății de Transport București protestează (FOTO) Angajații Societații de Transport București protesteaza, miercuri, in fața sediului instituției, fiind nemulțumiți de condițiile de munca. Aceștia solicita negocierea contractului colectiv de munca, inclusiv marirea salariilor. Circulația in zona a fost blocata din cauza protestului. Sute de angajați ai STB au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca Primaria Capitalei nu investește in rețeaua de transport. Sindicaliștii au trimis adrese catre Primaria Municipiului București și catre Prefectura Municipiului București. Prin acestea au informat inceperea protestelor și au enumerat de asemenea nemulțumirile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Societații de Transport București protesteaza, miercuri, in fața sediului instituției, fiind nemulțumiți de condițiile de munca. Aceștia solicita negocierea contractului colectiv de munca, inclusiv marirea salariilor. Circulația in zona a fost blocata din cauza protestului. Sute de angajați…

- Sute de angajați ai STB au ieșit in strada, nemulțumiți de faptul ca Primaria Capitalei nu investește in rețeaua de transport și mai mulți angajați au fost concediați. Sindicaliștii au trimis adrese catre Primaria Municipiului București și catre Prefectura Municipiului București. Prin acestea…

- Miercuri are loc o greva de avertisment in invatamantul preuniversitar. Aproximativ 175.000 de cadre didactice din 4.000 de scoli au sistat activitatea intre orele 11.00 si 13.00. Sindicalistii din invațamant sunt nemultumiti de “refuzul” guvernantilor de a negocia cu acestia unele solicitari, intre…

- Problemele: salarii, teama de insolvența și lipsa pieselor, „autobuzele au aceleași anvelope de ani de zile”. Una dintre companiile pe care Nicușor Dan le vedea de baza in mandatul sau, Societatea de Transport București (STB), fost RATB și ITB, incepe maine o saptamana agitata. Sindicaliștii vor sa…

- Guvernul a adoptat un plan de acțiune pentru infrastructura feroviara in care scrie negru pe alb cum va ingropa calea ferata in urmatorii ani. Conform acestui document oficial, doar 6% (0,37 mld din 6,2 mld) din fondurile necesare in urmatorii 4 ani pentru reinnoirea caii ferate vor fi alocate! Reinnoirea…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui a scris un editorial pentru Digi24 in care prevede ca in 2022 creșterea prețurilor va fi cea mai grea problema economica cu care ne vom confrunta. Creșterea prețurilor va continua. Și Europa și SUA au tiparit la bani in neștire pentru a da iluzia ca totul…

- Anul 2022 ar putea sa aduca o premiera: economia mondiala va depași 100.000 de miliarde de dolari, in timp ce China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se aștepta toata lumea, pana cand va putea sa depașeasca Statele Unite ca prima economie a lumii, potrivit unui raport citat de Reuters. Astfel,…

- O mai buna colectare a TVA ar putea compensa neintroducerea taxei pe solidaritate, mai ales ca este un capitol la care suntem pe ultimul loc in Europa. Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD) a precizat ca a discutat recent cu ministrul de Finanțe și cu alți colegi din PSD sa se incerce imbunatațirea…