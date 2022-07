Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali clujeni au votat joi, 7 iulie, acordarea de sporuri de 15% din salariul de baza funcționarilor din Primaria Cluj-Napoca pentru condiții de munca „vatamatoare”. In aceasta „categorie” este inclus și stresul profesional provocat de munca de la birou, hipertensiunea sau obezitatea. Hotararea…

- Milioane de femei din SUA iși vor pierde dreptul constituțional la avort, in condițiile in care Curtea Suprema anuleaza hotararea istorica Roe vs. Wade, transmite BBC. Hotararea va transforma dreptul la avort in Statele Unite, care nu va mai fi considerat un drept constituțional, fiecare stat putand…

- 130.000 de noi locuri de munca au aparut, in ultimele trei luni, dupa ridicarea restricțiilor privind pandemia, anunța platforma ejobs.ro. Cele mai multe sunt in domeniul organizarii de evenimente și serviciilor, din turism, domenii puternic afectate de restricțiile impuse timp de doi ani și jumatate.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, luni, ca Hotararea de Guvern care va interzice centralele individuale de apartament in blocurile nou construite este pe circuitul de avizare al Guvernului. In curand, la noile contrucții se va instala o centrala comuna pentru toate locuințele. „Despre centralele…

- Guvernul Ciuca inregistreaza un nou record in privința creșterii aparatului bugetar cu noi demnitari. A aprobat, luni, Hotararea de Guvern care include, printre altele, și noua organigrama a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), condus de Marcel Boloș (PNL). Potrivit actului normativ,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, hotararea prin care aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfa si de persoane vor beneficia de o schema de ajutor de stat de 300 milioane de lei pentru compensarea cresterii pretului la combustibil, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Aproximativ un sfert din totalul refugiatilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania s-au angajat la companii din municipiul Bucuresti, potrivit unei situatii intocmite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, scrie Agerpres. Documentul arata ca, de la inceputul razboiului din Ucraina,…

- Judecatorii bulgari au decis extradarea Elenei Udrea in Romania. Hotararea nu este definitiva, urmand a fi judecat apelul pe 14 aprilie. Pana atunci, Udrea ramane in arest. Elena Udrea a fost adusa, sambata, in jurul orei 15.00, la tribunalul din Bulgaria, unde a stat mai bine de 2 ore. Ea a fost reprezentata…