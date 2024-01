Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000 de posturi din sistemul medical, dar și salarii majorate pentru cei […] The post Angajații din Sanatate se pregatesc de greva generala. Cat caștiga un medic sau o asistenta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .