- Pandemia de coronavirus are efecte dintre cele mai grave in sectorul economic. Dupa uzinele „Ford”, de la Craiova, și „Dacia”, de la Mioveni, și fabrica de anvelope „Pirelli”, de la Slatina, a decis sa-și trimita angajații in șomaj tehnic.Astfel, 4.000 de oameni vor inceta lucrul de maine pentru o perioada…

- In conditiile pandemiei de coronavirus, fabrica Dacia de la Mioveni, cel mai mare angajator din Romania, se inchide pana pe 5 aprilie. Astfel, cei 14.000 de angajati vor intra in somaj tehnic. „Era o masura necesara si este in continuare o masura necesara pentru protejarea sanatatii celor 14.000 de…

- Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania, va opri incepand de joi, 19 martie, productia la uzina de la Mioveni, ca masura preventiva in conditiile epidemiei de coronavirus.De pe data de 19 martie pana pe data de 5 aprilie uzina Dacia isi inceteaza activitatea, ca masura preventiva.La Dacia…

- Uzinele Dacia de la Mioveni se vor inchide joi, de la ora 12.00 si pana pe 5 aprilie, ca masura preventiva in conditiile epidemiei de coronavirus. La Dacia nu exista niciun caz de Coronavirus, insa exista angajati care au luat contact cu oameni din zone cu probleme si care acum stau izolati la domiciliu,…

- Nu se stie exact care este motivul, iar Facebook nu a raspuns la valul de comentarii. In plina pandemie de COVID-19, Facebook a trimis acasa mulți dintre moderatorii de conținut, spunand ca se va baza mai mult pe software automat. Alex Stamos, un fost executant de securitate pe Facebook, a…

- Automobile Dacia are 14.000 de angajați. Oprirea productiei se va produce de joi de la pranz. Angajații vor primi, conform contractulului colectiv de munca, 85% din salariu. Decizia de oprire a productiei de la Dacia Mioveni vine dupa ce, luni, grupul Renault a anunțat ca va opri producția…

- Automobile Dacia va opri producția auto de pe 19 martie, pâna pe 5 aprilie, ca masura de protejare a sanatații salariaților, a spus pentru HotNews.ro Ion Iordache, vicepresedintele Sindicatului Automobile Dacia. Luni, grupul Renault a anunțat ca va opri producția în aproape toate uzinele…

- Ford Romania va trimite de joi 6.000 de angajați de la Uzina din Craiova in șomaj tehnic. Aceștia ar fi primit deja mesajul conducerii, scrie G4Media, care citeaza Digi24. Masura va fi luata in perioada 19 martie – 5 aprilie și e cauzata de dificultațile in aprovizionare. Angajații…