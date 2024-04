Veste bună pentru angajații medicali cu salarii mici Angajații din sistemul medical, care au salarii mi mici decit minimul pe țara, ar putea primi compensații. Guvernul urmeaza sa aprobe decizia la ședința de pe 3 aprilie a cabinetului de miniștri. Valoarea plaților compensatorii se va determina in funcție de diferența dintre salariul minim pe țara aprobat și salariul de funcție lunar calculat. In nota informativa a proiectului publicat de Guvern Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a dat o veste mare pentru toți salariații din sistemul bugetar : ei vor putea primi și salarii-recompensa. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat, in cadrul unei emisiuni televizate, cum funcționeaza noua Lege a Salarizarii. Conform acestui act normativ,…

- In noua lege a salarizarii, bugetarii vor avea un salariu fix caruia i se adauga sporuri și o parte variabila, in funcție de performanța, a explicat joi, la Antena 3, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Salariul la stat va fi compus dintr-o parte variabila, o parte fixa și o parte formata din…

- Pentru semestrul I al anului 2024, incepand cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, este de 640 lei, arata un document al Ministerului Muncii. Creșterea este de 20 de lei/luna, fața de actuala valoare de 620 de lei.Același ordin mai prevede ca valoarea…

- Premierul a facut anunțul! Marcel Ciolacu a declarat ca anul viitor nu se va aplica impozit progresiv pe salarii. El a raspuns astfel intrebat, luni seara, intr-o emisiune la Antena 3, daca anul viitor vom avea impozit progresiv pe salarii, pornind de la afirmatiile unui secretar de stat din Ministerul…

- Vacanța in Grecia 2024: Taxa pe clima sezoniera, introdusa din acest sezon. Cat costa in funcție de hotel și unde se platește Vacanța in Grecia 2024: Taxa pe clima sezoniera, introdusa din acest sezon. Va avea valori diferite in funcție de gradul hotelului și, atenție, se platește la fața locului, nu…

- Premierul Marcel Ciolacu ar fi ajuns, marti, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a discuta cu o serie de reprezentanti ai sindicatelor din politie despre revendicarile salariale, au precizat surse guvernamentale, citate de Realitatea PlusPotrivit acestora, seful Executivului a ajuns la intalnire…

- Guvernul a aprobat creșterea valorii tichetelor de masa de la 1 ianuarie 2024, ceea ce inseamna ca milioane de angajați vor primi mai mulți bani. Conform datelor oficiale, numarul total de lucratori care beneficiaza de tichete de masa se ridica la peste trei milioane. Dintre aceștia, aproximativ 1,2…

- Pensiile de urmaș reprezinta un drept important pentru supraviețuitorii care aveau o legatura juridica cu persoana decedata și pot asigura un sprijin financiar in aceste situații de dificultate. In continuare, vom analiza mai detaliat criteriile și condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca cei…