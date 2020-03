Angajații CEO se plâng de lipsa dezinfectanților și neigienizarea mijloacelor de transport Angajații Complexului Energetic Oltenia se tem sa nu fie infectați cu coronavirus și spun ca nu se face destul pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Nelu Roșca, liderul de sindicat din cadrul Carierei Roșiuța, a declarat ca a cerut in mai multe randuri in ultimele zile administrației masuri mai dure pentru a preveni apariția coronavirusului. Nelu Roșca a spus ca nu sunt dezinfectanți suficienți pentru igienizarea mainilor și a mijloacelor de transport. De asemenea, in salile de apel se intra tot in numar mare, in ciuda faptului ca exista indicații pentru a evita ședințele colective la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

