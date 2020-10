Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, marti seara, ca focarele de Covid-19 sunt cu preponderenta in institutiile pentru batrani si copii, dar si in unitatile spitalicesti, precizand ca un focar se stinge atunci cand in ultimele 14 zile nu mai apare niciun caz nou, anunța news.ro.Nelu…

- Serviciul a fost implementat in luna iulie ca proiect pilot și a fost permanentizat dupa ce și-a dovedit utilitatea in aceasta perioada. Situația creata de pandemia de Covid-19 a determinat Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), Consiliul…

- Un focar de Covid a aparut la Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret, județul Suceava, unde s-au infectat cu atat angajați, cat și pacienți, informeaza Monitorul de Suceava. Managerul Tiberiu Rotaru, a declarat duminica, 13 septembrie, ca trei angajați și trei pacienți au fost confirmați pozitivi…

- Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta cu Dizabilitati din Husi a intrat sambata in carantina pentru 16 zile, in condițiile in care au fost confirmate pozitiv cu COVID 76 de persoane, angajati si beneficiari. Pe 1 august a fost internata o persoana care avea simtomatologie de infectie…

- Florin Cițu, ministrul Finantelor: “Vom crește alocațiile pentru copii de la 1 august, in jurul a 15%. Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, anunța majorarea alocațiilor pentru copii in jur de 15%, urmand ca la 1 ianuarie sa urmeze o alta creștere. ”Legea o vom aplica și vom crește alocațiile incepand…

- Toți angajații Primariei Sectorului 4 vor fi testați, dupa ce doi dintre aceștia s-au infectat cu COVID-19, a anunțat instituția, in aceasta dimineața, intr-un comunicat de presa. Primaria Sectorului 4 anunta ca, in cursul zilei de luni, va testa toti angajatii pentru depistarea posibilelor infectari…

- Raed Arafat a anuntat noile masuri dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, in debutul sedintei de Guvern, ultimele masuri dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta:"Se certifica pandemia de Covid 19. Se instituie…