Angajați ai Ambasadei SUA în Cambodgia, concediați fiindcă au distribuit materiale pornografice cu minori Au fost concediați 32 de angajați ai Ambasadei SUA din Combodgia pentru ca au distribuit materiale pornografice cu minori pe un grup privat de Facebook. Niciun membru al corpului diplomatic nu a fost implicat in acest incident, au ținut sa precizeze aceleași surse. Persoanele vizate sunt membri ai personalului de paza și clerical. Scandalul a ieșit la iveala, dupa ce soția unuia dintre angajați a descoperit imaginile in telefonul soțului sau și a alertat imediat un oficial american, potrivit stirileprotv. Cambodgia este o țara care se confrunta cu numeroase… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

