Angajată a Ambulanței Bihor, filmată când culegea flori de soc cu pacientul în salvare. Un ambulanțier, surprins la cumpărături, în aceleași circumstanțe Un fost șofer al Serviciului de Ambulanța al Județului Bihor, de la substația Marghita, concediat in 2020, și-a filmat doi foști colegi in timp ce iși rezolvau probleme personale, cu pacientul in ambulanța, scrie Bihoreanul . Un ambulanțier a oprit salvarea la un supermarket pentru a face cumparaturi, iar o asistenta a cules flori de soc in timp ce un pacient aștepta in mașina sa fie dus la Oradea. Fostul ambulanțier Marin Mierluț a trimis plangerile și filmarile Serviciului de Ambulanța Bihor, printr-un avocat. „Echipajul a preluat un pacient din Derna și s-a decis ca trebuia transferat la Oradea.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

