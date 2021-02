Angajări la ISU ,,Horea” Mureș! Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" al județului Mureș au anunțat, pe pagina de Facebook a instituției, scoaterea la concurs a numeroase posturi vacante de conducator auto, pe perioada determinata, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic și biologic pe teritoriul Romaniei. Se pun la dispoziție un numar de 13 posturi de conducator … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul conferinței de presa organizata vineri, 5 februarie, de conducerea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) „Horea" al județului Mureș, a fost facut public bilanțul intervențiilor pentru anul 2020. Datele statistice sunt de interes, avand in vedere situația epidemiologica…

- In cadrul festivitații de depunere a Juramantului militar de catre paramedicii militari, organizata joi, 28 ianuarie, in incinta Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" Mureș, a fost prezenta Cristina Mara Toganel, prefectul județului Mureș. Prefectul județului Mureș și-a manifestat…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" al județului Mureș au transmis luni, 25 ianuarie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca in ziua de duminica, 24 ianuarie, in jurul orei 19.27, plutonier adjutant, Ioan Voda, aflandu-se in timpul liber,…

- Detașamentul de pompieri Reghin a fost solicitat sa intervina, duminica dupa-masa, la unincendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Tonciu (comuna Faragau). "Incendiul este localizat, au ars mocnit aproximativ 3-4 metri patrați de izolație la nivelul parcanei", a transmis Biroul de presa al…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in localitatea Bezid, langa lac, cu o persoana posibil incarcerata. Intervin pompierii militari de la Punctul de lucru Sovata și Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența din Sangeorgiu de Padure, informeaza ISU Mureș. Accident langa lacul…

- In localitatea Idicel Padure din comuna Brancovenești arde o anexa pe o suprafața de 30mp. Pompierii de la Detașamentul Reghin și cei de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența au reușit sa localizeze focul. Nu exista pericol de propagare la casa de locuit, iar acum pompierii lucreaza la…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Horea" al județului Mureș au transmis luni, 21 decembrie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca la data curenta patru absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila ,,Pavel Zaganescu" din Boldești…

- Echipe mixte formate din reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures, ai Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si ai Directiei de Sanatate Publica (DSP) au inceput, marti, 17 noiembrie,…