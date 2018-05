Stiri pe aceeasi tema

- Problema despagubirilor de razboi este una simpla - daca o tara a provocat un razboi, daca ea a atacat o alta tara, daca a ucis multi cetateni, a ruinat si jefuit o alta tara atunci trebuie sa plateasca pentru asta, a declarat vineri presedintele polonez Andrzej Duda intr-un interviu acordat postului…

- Autor: Adrian SEVERIN Prin forța lor distructiva armele nucleare sunt bune pentru șantaj iar nu pentru folosit. Cu o tradiție milenara in arta negocierii, asta a facut și Iranul. A speriat lumea cu programul sau nuclear; apoi a acceptat negocieri cu puterile lumii pentru punerea acestuia sub control;…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Romania este solidara cu actiunile aliantei SUA, Marea Britanie si Franta, care a lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria. Seful statului reitereaza condamnararea atacului cu arme chimice al ui Bashar-al-Assad asupra populatiei…

- "Prioritatea este de a evita pericolul unui razboi", a afirmat joi ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu usile inchise a membrilor Consiliului de Securitate, consacrata Siriei, relateaza AFP.Intrebat daca acesta ar putea fi un razboi intre Statele Unite si Rusia,…

- "Prioritatea imediata este evitarea pericolului unui razboi", a afirmat joi ambasadorul rus la ONU, Vasily Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu ușile inchise, consacrate crizei din Siria, a celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP și Reuters.

- ”Prioritatea este sa se evite pericolul unui razboi”, a declarat joi ambasadorul rus la ONU Vasili Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu usile inchise a celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Siria, relateaza AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Salut adoptarea rezolutiei, dar ma astept ca…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…