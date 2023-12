Stiri pe aceeasi tema

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- Liderul PSD a avut, miercuri, ultima zi de vizita in SUA, așa ca ședința coaliției s-a desfașurat cu mai mulți liberali prezenți. Liderii PNL au profitat de moment și au decis ca din bugetul de stat pe 2024, sa fie alocate majorari salariale pentru profesori, sa fie alocate fonduri importante pentru…

- Adolescentul de nici 13 ani din Pucioasa, Dambovița, care a murit dupa ce a cazut de la o inalțime de cel puțin 10 metri in Austria, unde se afla in excursie cu colegii, facea parkour. Acest sport implica sa te cațeri pe cladiri, pe acoperișuri chiar și sa sari pe alte suprafețe, la inalțime. Conform…

- Baiatul de 13 ani, gasit mort dupa ce ar fi cazut de pe terasa unui hotel din Austria, se numește Andrei și este din localitatea Pucioasa, județul Dambovița. Andrei era elev la Școala gimnaziala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, județul Dambovița. Baiatul era in excursie la Targul de Craciun…

- O excursie cu școala in Austria s-a transformat intr-o adevarata tragedie pentru un grup de elevi și profesori romani. Unul dintre copii a murit dupa ce a cazut de la fereastra hotelului in care era cazat, potrivit cotidianului austriac Kurier. Baiatul de 13 ani se afla impreuna cu colegii de școala…

- Un copil de 3 ani a fost trimis acasa pentru comportament inadecvat. Parinții acestuia au fost sunați chiar chiar in prima zi de gradinița sa-l ia acasa pe baiețel. Cazul a ajuns și in atenția Inspectoratului Școlar Județean Bihor, care a demarat o ancheta, scrie Bihon.ro. Parintii considera situatia…

- Un baiat de 15 ani a murit la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un șofer beat. Adolescentul se afla pe o trotineta electrica, dar mergea pe contrasens. Șoferul mașinii va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva pentru ucidere din culpa. Baiatul de 15 ani, din…