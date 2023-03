Andreea Zidaru, managerul care îți aduce supereroi în România și dragoni la Piața Unirii Dincolo de actori binecunoscuți, studio-uri de la Hollywood și lanțuri de cinematografe, industria filmului mai are o componenta care adesea trece nevazuta de ochii publicului, dar care este esențiala: companiile de distribuție. Andreea Zidaru este general manager al unei astfel de companii, ea și echipa ei fiind cei care aduc in cinematografele romanești filmele cu eroi din universul Disney, Marvel... și nu numai. In luna martie, la wall-street.ro sarbatorim lidershipul feminim și ne-am propus sa va aducem in fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

